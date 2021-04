"Adolescenti dimenticati, tra covid-19 e dad'': se ne parla in un incontro su Zoom

Anche il Rotary Club Forlì e il Tre Valli parteciperanno all'interclub online su "Adolescenti dimenticati: tra Covid 19 e Dad" che si svolgerà lunedì alle 21 sulla piattaforma Zoom. Al webinar interverranno anche i forlivesi Enrico Sangiorgi, prorettore alla didattica dell'Università di Bologna, Claudio Cancellieri, medico specializzato in malattie infettive, il giornalista Alessandro Rondoni che modererà l'incontro, Maria Vittoria Salaroli, studentessa del Liceo Classico "G.B. Morgagni" e presidente Interact.

L'interclub è proposto dal Rotary Club Cesenatico Mare con i Club di Forlì, Cesena, Forlì Tre Valli, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Cervia Cesenatico, e Club Romagna per una riflessione e un dibattito sulla condizione dei giovani in questo tempo di pandemia, con particolare attenzione agli studenti che vivono le difficoltà della didattica a distanza. All'incontro porteranno i saluti Adriano Maestri, Governatore del Distretto Rotary 2072, Stefano Spagna Musso, Governatore distrettuale eletto, Gloria Cassinadri, presidente Rotary Club Cesenatico Mare, Irene d'Elia, presidente Commissione eventi e progetti del Club Cesenatico Mare e ideatrice dell'iniziativa. Dopo gli interventi dei relatori vi sarà anche uno spazio per le domande del pubblico.

"Questa tavola rotonda - dichiara la d'Elia, psicologa psicoterapeuta - ci offre la straordinaria occasione di ascoltare diversi professionisti che, ciascuno attraverso il suo osservatorio, pongono al centro la questione della sofferenza dei giovani adolescenti in questo anno di didattica a distanza". La d'Elia, inoltre, ricorda che in tale perdurante pandemia «non possiamo negare la situazione che sta vivendo la nostra nazione e vanno considerate anche le statistiche che ci indicano che i giovani stanno vivendo un grave disagio, nei casi più disperati arrivano anche al suicidio. In questo momento così difficile crediamo che una risposta fondamentale possa essere sostenere l'importanza dell'istituzione scolastica e favorire il più possibile il rientro in presenza a scuola e all'università. I giovani sono il nostro futuro e anche il futuro del Rotary ed è nostro dovere tutelarli".

Tra i relatori vi saranno pure Marcello Stella, primario di Pediatria (RC Cesena), Paola Francesconi, psichiatra e psicoanalista a Bologna, membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, Maria Luisa Martinez, assessore all'istruzione, edilizia scolastica e patrimonio della Provincia di Ravenna (RC Faenza), Lorenza Prati, dirigente scolastico Liceo Scientifico "A. Righi" di Cesena.