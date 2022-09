"Adolescento oltre il Covid", incontro con la psicologa

Sabato alle 10 presso la sede CRI di Forlimpopoli-Bertinoro, in via Maestri del lavoro d'Italia 210, Forlimpopoli, si terrà una conferenza sul tema "Adolescento oltre il Covid". In questo incontro si parlerà di come, in un periodo difficile come questo, gli adolescenti possono riprendere in mano il piacere della propria vita e in che modo l'attuale pandemia da Covid-19 ha influenzato il loro percorso di crescita e il modo di relazionarsi con gli altri. Relatrice Loretta Raffuzzi, psicologa e psicoterapeuta del consultorio giovani e acchiappasogni, Ausl della Romagna, distretto di Forlì.

"Avremo modo di approfondire tematiche importanti e particolari, di scoprire il mondo complesso dell'adolescenza in tutte le sue sfere con la possibilità di soddisfare tutte le curiosità riguardanti questo argomento. Sarà un momento di condivisione significativo ed essenziale, spunto per genitori, ragazzi e chiunque abbia voglia di interfacciarsi meglio con questi aspetti fisiologici dell'adolescenza e le sue problematiche. Il Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro vi invita a partecipare a questa importante Conferenza, l'entrata sarà libera", spiega una nota.