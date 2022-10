Aeronautica, passaggio di consegne alla presidenza dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa

Con un alzabandiera, il comandante il 2° Gruppo manutenzione veicoli dell'Aeronautica, il tenente colonnello Giorgio Agostini ha suggellato il passaggio di consegne tra il Primo Luogotenente Angelo Broccoli, presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa uscente e il subentrante Primo Luogotenente Giovanni Salvatore Troiano, alla presenza di tutto il personale civile e militare, ai labari dell'Associazione Arma Aeronautica e dell’Unione Sottufficiali d’Italia di Forlì.

Durante la cerimonia formale, il comandante ha sottolineato l’importanza ed il valore aggiunto apportato da Broccoli che, dopo 40 anni di onorata carriera, il prossimo 15 ottobre saluterà per raggiungimento dei limiti d’età la “sua amata Forza Armata”. Ha ricordato quanto significativa sia la figura istituita dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Alberto Rosso nel funzionamento dell’organizzazione per veicolare l’azione di comando, in quanto costituisce il naturale punto di riferimento per il personale più giovane, lo aiuta a crescere e ad indirizzarlo e contribuisce a far percepire il clima organizzativo, a diffondere i valori e la cultura aeronautica, raccogliendo istanze e aspettative del personale, riconoscendo ed identificando le difficoltà e veicolando le proposte.

“Il primo Luogotenente Angelo Broccoli lascia al suo successore un compito sfidante e un’eredità importante”, continua il comandante che simbolicamente ha tolto il distintivo d’incarico dalla giacca del presidente uscente per apporlo su quella del subentrante suggellando ufficialmente il passaggio di consegne e rinnovando attestati di stima al a Giovanni Salvatore Troiano per il delicato incarico affidatogli.