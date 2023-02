E' operativa la nuova compagnia aerea virtuale: biglietti in vendita. E il Ridolfi diventa lo scalo di 'Forlì-Ravenna'

Entra nella fase operativa la nuova compagnia virtuale “Go To Fly”, che commercializza i biglietti per le tratte in partenza dall'aeroporto di Forlì. Sono state pubblicate in queste ore sui canali social di Forlì Airport, la società di gestione dell’aeroporto "Luigi Ridolfi”, le tratte e le date a partire dalle quali sarà possibile volare verso le destinazioni estive. Tratte non più virtuali, dato che è possibile da ieri (lunedì) comprare anche il biglietto.

Le destinazioni erano state annunciate nel corso di una conferenza stampa ai primi di gennaio, in cui era stata riconfermata la partnership fra la società di gestione del Ridolfi e Aeroitalia, compagnia indipendente presente nello scalo forlivese dal 9 luglio per lo sviluppo del traffico aereo dell’aeroporto. Una partnership che vede una novità, la presenza della compagnia virtuale “Go To Fly”, la neonata società di tour operating controllata al cento per cento da FA Srl. Gli aerei che avranno base a Forlì sono un Boeing 737-700 da 148 posti e un più piccolo Atr72-600 da 68 posti.

Il 'Ridolfi' diventa l'aeroporto di Forlì-Ravenna

Balza all'occhio che nella maschera online per l'acquisto del biglietto l'aeroporto di Forlì viene qualificato come aeroporto di 'Forlì-Ravenna'. Non è la prima volta che il Ridolfi viene appaiato al nome di un'altra città vicina, come d'altra parte succede per molti scali. In passato lo scalo di via Seganti era stato qualificato da Ryanair come aeroporto di "Bologna (Forlì)", mentre ora la compagnia irlandese lo commercializza solo come "Forlì".

I voli sono già acquistabili

Diciotto le destinazioni annunciate ai primi dell’anno, annuncio che era stato poi seguito nelle settimane successive da polemiche e segnalazioni per l’impossibilità, da parte dei passeggeri, di effettuare le prenotazioni. Ma poche ore fa, sul sito della compagnia virtuale, si annuncia l’apertura delle vendite dei biglietti: ”GoTo Fly Orgoglio Romagnolo – Vola da Forlì in Italia ed Europa parte oggi (lunedì, ndr) con l’apertura delle vendite dei biglietti per le destinazioni annunciate giusto un mese fa a Forlì. Sono state aperte le vendite per i voli da Forlì-Ravenna nuova denominazione di FRL e cioè l’aeroporto di Forlì - si legge sul sito ufficiale -. Il primo volo sarà un Forlì-Napoli, come promesso, dal 26 marzo. A seguire ci saranno da giugno 2023: Alghero, Brindisi, Lampedusa, Trapani, Comiso, Pantelleria, Cagliari, Olbia. Poi Zante, Cefalonia, Dubrovnik e Zara. Non c’è per il momento l’annunciata Belgrado”.

Da Forlì si potrà quindi raggiungere la città di Catania dal 7 aprile con voli ogni lunedì e venerdì, Trapani dal 15 giugno ogni giovedì e domenica, Comiso dal 17 giugno ogni sabato, Pantelleria dal 17 giugno ogni sabato, Lampedusa dal 17 giugno ogni sabato, Olbia dall’11 giugno ogni giovedì e domenica, Cagliari dall’11 giugno ogni giovedì e domenica e Alghero dal 24 giugno con partenza ogni sabato.

Aeroitalia non vende ancora le tratte di Forlì

La partnership definita tra FA-Go to fly e Aeroitalia prevede la condivisione del rischio operativo tra i due soggetti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa ed Olbia), che, in base agli accordi, sono vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel. Parimenti, Go To Travel può avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate, che restano però totalmente a carico suo. Tuttavia ad ora sul sito di vendita di Aeroitalia le tratte di Forlì non sono commercializzate. Spiega Andrea Gilardi, direttore marketing di FA: "A breve, presumo già da domani (mercoledì per chi legge, ndr), sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito di Aeroitalia. Per quanto riguarda le prenotazioni, sono stati risolti i problemi di natura tecnica che erano stati segnalati e ad oggi è possibile acquistare i biglietti per tutte le diciotto destinazioni annunciate".