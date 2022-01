Affettività e tabù: al via il ciclo d'incontri della "Scuola di formazione per giovani e adulti" di Azione Cattolica

Domenica, alle ore 15.30 alla sala Maria Graffiedi di Vecchiazzano ci sarà il primo appuntamento della "Scuola di formazione per giovani e adulti" promossa dall'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro. Si tratta, spiega il presidente di Azione Cattolica Edoardo Russo, di "un ciclo di incontri ravvicinati con relatore unico, Gilberto Borghi - teologo, filosofo ed insegnante di religione - per avvicinare giovani ed adulti al tema dell'affettività e dei tanti tabù che troppo spesso si evitano di affrontare all'interno di una comunità, di una associazione, di un cammino ecclesiale".

Russo entra nel dettaglio del primo appuntamento: "Dal titolo "Cambiamento epocale, affetti e corpo: cosa sta succedendo dentro di noi?" in questo primo incontro verrà stimolato ogni partecipante a riflettere su se stesso, sentendosi interpellato personalmente, usando un taglio introspettivo su come ciascuno vive la propria affettività personalmente e quanto sia stato coinvolto o influenzato dai diversi fattori che la vita oggi ti pone di fronte".

Il secondo appuntamento, previsto per sabato 12 febbraio alle 15.30, avrà il titolo "Sentimenti, pensieri e sessualità: come ricomporre un’armonia possibile?". L'incontro, con ingresso ad offerta libera, si svolgerà sia in presenza che online sulla pagina YouTube dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro. Per chi parteciperà online occorrerà presentarsi muniti di certificato verde rafforzato e mascherina Ffp2. Per informazioni è possibile inviare una maila a.c.forli@libero.it oppure contattare il numero 3462248053