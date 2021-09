Al fianco dei bisognosi: certificazione di Impresa Etica per la cooperativa sociale

La cooperativa opera secondo le normative vigenti di legge in materia nell’assistenza e nel trasporto di persone ammalate e bisognose

La Cooperativa Sociale Elcas, operante nel settore del trasporto assistito da oltre diciassette anni, ha arricchito il servizio completando con esito positivo la Certificazione di Impresa Etica secondo i principi della norma guida Uni Iso 26000 e Certificazione Iso 9001:2015. La cooperativa opera, come servizio di ambulanze in convenzione con Ausl Romagna, Irst e con enti privati con solo personale dipendente professionalizzato e formato, secondo le normative vigenti di legge in materia nell’assistenza e nel trasporto di persone ammalate e bisognose.

"L’arricchimento della Cooperativa Sociale Elcas., con il raggiungimento delle suddette certificazioni, è il frutto del giornaliero e costante impegno delle socie lavoratrici, dei soci lavoratori e dei dipendenti, che anche in un contesto difficile dato dall’emergenza Covid-19, hanno saputo interagire con il personale medico e infermieristico, con professionalità ed abnegazione - spiega il presidente Maurizio Zaccarelli -. Il Comitato Etico e l’Odv., insieme al consiglio d'amministrazione, ringraziano tutti gli utenti serviti per le attestazioni di stima ricevute, che danno a tutto il gruppo ancora più “spinta” per la ricerca di sempre maggiore qualità ed efficacia del servizio reso".