Al teatro Dragoni "Problema Globale" per gli aunni delle classi terze medie

Sabato , dalle ore 10 alle ore 13, presso il Teatro Dragoni di Meldola si svolgerà la conferenza spettacolo "Problema Globale" cui parteciperanno gli alunni delle classi terze medie. L’evento si pone a conclusione del progetto Seas -Science Education for Action and Engagement towards Sustainability - ed è organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e l'Università di Oslo.

Al termine della presentazione di Federico Benuzzi, i ragazzi illustreranno gli elaborati prodotti da ciascuna classe per testimoniare il proprio impegno nel combattere il riscaldamento globale.



L’evento è patrocinato dal Comune di Meldola ed è aperto a tutta la cittadinanza (fino ad esaurimento posti) con l’intento di promuovere la cultura scientifica nella nostra Città, in particolare sul tema dei cambiamenti climatici, e di stimolare riflessioni e azioni trasformative personali e pubbliche volte alla sostenibilità. Prenderanno parte a questo momento il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore all'Ambiente Filippo Santolini che ricordano l'importanza di progetti di rilevanza europea come questo che preparano i ragazzi e la comunità alle sfide della sostenibilità.