Al via il corso per proprietari di cani e conduttori cinofili

Sono rimasti pochi posti liberi per il corso in partenza il 19 settembre al centro cinofilo "Compagni di vita" nel cuore di Castrocaro Terme. Il corso sarà diviso da una parte teorica in videoconferenza serale (8 sere ore 20.30) e una parte pratica con il cane (7 incontri al sabato pomeriggio) Il corso è rivolto a tutti i proprietari dei cani per raggiungere un livello di conoscenze in campo cinofilo in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e per avere la capacità di rapportarsi come binomio sia in ambito famigliare sia in ambiente cittadino. I proprietari di cani hanno un obbligo nei confronti dei loro cani e con la comunità, e cioè quello di assicurare che i loro animali siano sani, felici, socializzati e ben educati.

La conoscenza degli argomenti trattati dovrebbe essere la conoscenza per tutti coloro che condividono la vita con un cane. L’obiettivo del corso è l’apprendimento di un’educazione cinofila in cui acquisire i meccanismi fondamentali del comportamento dei cani e delle corrette interazioni uomo-cane. Inoltre nella parta pratica verrò spiegato come gestire il cane in ogni situazione, tramite un addestramento di base e mirato a diventare un PROPRIETARIO CINOFILO RESPONSABILE , A tutti verrà rilasciato attestato di partecipazione, mentre per chi supera l'esame finale vverrà rilasciato diploma e medaglietta. Tutte le info le potete trovare sulla pagina facebook o sul sito compagnidivita.it per le iscrizioni entro il 12 settembre tel 328 1222039 tramite incontro conoscitivo, possono partecipare anche i cuccioli.