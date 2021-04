Al via la prima scuola su Cognitive Translation & Interpreting Studies

Il Laboratory for Multilectal Mediated Communication and Cognition (MC2 Lab) del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna (Italia) e l'Istituto di Traduzione e Interpretazione dell'Università di Zurigo per le Scienze Applicate (ZHAW, Svizzera) offrono la prima Summer School di Studi Cognitivi della traduzione e la Interpretazione, prevista in modalità online dal 14 al 25 giugno 2021.

La Scuola si pone l’obiettivo di approfondire il quadro disciplinare degli studi cognitivi della traduzione e l'interpretazione e della ricerca empirica e di promuovere una lettura profonda e critica, e un pensiero indipendente e rigoroso. Le lezioni riguarderanno traduzione e interpretazione, psicologia e psicolinguistica, neuroscienza, concetti e metodi di ricerca, statistica, interazione uomo-macchina e ricerca sul posto di lavoro.

Il corpo docente è composto da Sijia Chen (Università del Sud-ovest, Cina), Maureen Ehrensberger-Dow (ZHAW Università di Scienze Applicate di Zurigo, Svizzera), Sandra Halverson (Università di Agder, Norvegia), Alexis Hervais-Adelman (Università di Zurigo, Svizzera), Ricardo Muñoz (Università di Bologna, Italia), Bogus?awa Whyatt (Università Adam Mickiewicz de Poznan, Polonia), Elisabet Tiselius (Università di Stoccolma, Svezia), Christopher Mellinger (Università della Carolina del Nord, Charlotte), mentre i tutor sono Serena Ghiselli, Álvaro Marín, Christian Olalla e Nicoletta Spinolo: il programma della scuola (in lingua inglese) prevede lezioni frontali, scambi diretti, dibattiti e colloqui individuali. Tutte le attività si svolgeranno in inglese.

Gli studenti possono scegliere di consegnare entro il 31 luglio 2021 un progetto (2.000-4.000 parole) in cui espongono un piano di ricerca dettagliato che, se sarà valutato positivamente, riceverà un Diploma of Completion per 125 ore. I migliori testi saranno pubblicati online sul sito web dell'MC2 Lab. Gli studenti possono anche scegliere di presentare i loro lavori come poster alla conferenza ICTIC3 prevista a Forlì nel mese di novembre 2021: al miglior poster verrà assegnato un premio di 1.000,00 euro.

I partecipanti tipici alla Scuola sono studenti che frequentano l’ultimo anno di una laurea magistrale o master, o un programma di dottorato di ricerca in traduzione, interpretazione o cognizione. Altri profili formativi sono possibili e saranno comunque valutati dal comitato di ammissione. Per presentare la domanda di partecipazione è necessario compilare il modulo online (https://site.unibo.it/summer-school-ctis/en) e allegare la dichiarazione di intenti. Le pre-iscrizioni saranno avviate il 12 aprile 2021.