All'Orto del Brogliaccio ripartono i corsi tutti all'insegna dell'arte

Tornano i corsi di formazione artistica dell’Orto del brogliaccio, associazione di promozione sociale fondata nel 2018 a Forlì (ma presente anche a Cesena), che opera attraverso corsi di formazione teatrale, di arte, musical, stage, masterclass, e promotrice di eventi e spettacoli legati alla cultura e alla promozione sociale forlivese. Arte a trecentosessanta gradi, quindi, per tutti i gusti e per tutte le età. Per informazioni ed iscrizioni (cell 3279859520), ortodelbrogliaccio@gmail.com e ortodelbrogliaccio.arte@gmail.com.

Corsi di formazione Teatrale e Musicale

Corso Musical (Forlì) dal 15 settembre

per bambini e ragazzi dai 6 anni

Tutti i lunedì e giovedì dalle 16:45 alle 20:30

Corso Musical 1 Weekend al Mese ( Sede di Forlì) dal 24 settembre

per bambini e ragazzi dai 6 anni

Per un sabato e una domenica al mese dalle 15:00 alle 19:00

Corso Musical (Sede di Cesena) dal 21 Settembre

per bambini e ragazzi dai 6 anni

Tutti i mercoledì dalle 16:30 alle 19:30,

Corso di Recitazione “Scosse sceniche” (Sede di Forlì) dal 30 settembre

per bambini e ragazzi dai 9 anni in su

Tutti ivenerdì dalle 17 alle 20l

Corsi di Arte e Disegno

Sperimentarte! (Sede di Forlì) dal 22 settembre

Laboratorio di Pittura Intuitiva

Per bambini dai 5 agli 8 anni

Tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18:30

Acquarello di base (Sede di Forlì) dal 15 settembre

Ciclo da nove incontri

Per ragazzi e adulti

Da giovedì 15 settembre dalle 29 alle 22

Pittura intuitiva (Sede di Forlì) dal 19 Settembre

Ciclo da nove incontri

Per ragazzi e adulti

Da lunedì 19 settembre dalle 20:30 alle 22:30.

Decorazione pittorica (sede di Forlì) dal 27 settembre

Ciclo da dieci incontri

Per ragazzi e adulti

Da martedì 27 settembre dalle 20:30 alle 22:30

Da ottobre corso di fumetto (sede di Forlì)

Ciclo da otto lezioni da 2 ore

per bambini, ragazzi e adulti (dai 9 anni )