Alla Fabbrica delle Candele artisti da tutt'Italia per il galà del Festival teatrale nazionale

Domenica l'Associazione di Ass. Fo_Emozioni, (11 Gruppi forlivesi per il Teatro) ha messo in scena il momento finale di uno percorso artistico ed umano, vissuto per ben due Festival Nazionali Teatrali che han portato a Forlì compagnie e attori da ogni parte d'Italia: "Essenza di Prodigi", dedicato ai monologhi, giunto alla sua seconda Edizione e "Materia di Prodigi" per spettacoli al quinto anno, sono i due eventi che si sono distinti per qualità, organizzazione ed accoglienza.

Alla Fabbrica delle Candele artisti provenienti da Salerno, Fasano, Vicenza, Firenze, Latina, Genova, Imperia, Napoli, insieme agli 11 gruppi di Fo_Emozioni, hanno condiviso e partecipato al Gala di Premiazione delle kermesse. "Con la entusiastica energia delle performances artistiche, musicali e poetiche delle nostre Compagnie forlivesi e i riconoscimenti conquistati dai Gruppi in concorso, abbiamo vissuto un evento indimenticabile, rimarcato dal riscontro appassionato degli Ospiti nazionali presenti - sono le considerazioni dell'associazione -. Un pomeriggio emozionante di incontri, scambi ed eccellenza , per poi dare a tutti l'appuntamento al 2023, per non smettere mai di stupirci e mettere in gioco la meraviglia".