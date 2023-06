Alla Fumettoteca grande interesse per l'unione di Messico e Italia per le Giornate Europee dell'Archeologia

Messico e l'Italia unite con successo per l'evento culturale delle 'Journées Européennes dl'Archéologie - Giornate Europee dell'Archeologia', proposta dalla Francia, e giunti alla conclusione dell'esclusiva iniziativa dantesca i promotori dell'evento, Cecilio Jacobo González dal Messico e la FumettoDanteca International, tracciato un bilancio che va al di sopra delle più rosee aspettative. Una unione di nazioni che ha centrato l'obiettivo, ovvero grande successo con un'ottima partecipazione per questa eccezionale e, per la piccola Forlì, innovativa proposta dall'esito favorevole grazie alle forze messe in campo. Partecipazione sentita e notevole apprezzamento da parte del pubblico, per un evento sostenuto dall’entusiasmo e dal lavoro dei volontari che da una parte all'altra dell'oceano sono stati in grado di fungere come collante sociale per un valore socio-culturale in cui il Messico, l'Italia e la Francia sono state parti attive e propositive.

Con l'interessante collaborazione di González, le Giornate Europee dell'Archeologia organizzate in Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, in collaborazione con il Inrap francese, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, hanno visto la 'Archeofumettologia Dantesca', formata da due esposizioni online, una dall'Italia e una dal Messico, una esposizione consultabile in sede, un Video-Approfondimento con maxischermo, tre aperture pubbliche straordinarie con visite guidate e, fino al 30 giugno, aperture su richiesta, superare ogni aspettativa, ogni più ottimistica previsione. Potere visionare i vari numeri delle pubblicazioni settimanali 'El Infierno de Dante' e 'La Divina Comedia', pubblicate nei prima anni '70 in Messico, nazione che ha sempre rivolto grande attenzione per il Somma Poeta, va il merito per queste splendide ed interessanti pubblicazioni, fumetti messicani danno giusto rilievo a Dante Alighieri e alla sua immortale opera.

La partecipazione attiva da parte di González, esperto fumettista denominato 'The Còmic Archaeologist' che da Monterrey - Nuevo León, Messico, partecipa attivamente ai progetti della FumettoDanteca e grazie al notevole contenuto dell'immensa collezione, di circa 10.000 pezzi, rivolta anche alla produzione della Nona Arte allineate alle opere del Sommo Poeta Dante Alighieri, abbiamo potuto presentare al pubblico mondiale una archeologia fumettistica dantesca mai proposto fino ad ora. Nello specifico, la FumettoDanteca International collaudata attività per l'organizzazione e promozione di eventi culturali fumettistici danteschi, col supporto adeguato ha concretamente dimostrando alla nutrita platea la validità della collaborazione messa in atto e ciò che è in grado di realizzare in questo ambito d’eccellenza.

"Con un binomio positivo fra Fumetto e Dante e l'unione di intenti delle varie nazioni i presupposti si sono visti - precisa Gian Luca Umiliacchi esperto fumettotecario - un evento tra i più particolareggiati volto a migliorare e, soprattutto, stimolare una più definita conoscenza dell’universo fumettistico dantesco. Questa proposta è stata un'attività in grado di mettere in gioco lo spirito, i sentimenti ed i valori umani, al pari di qualsiasi altra manifestazione artistica, infatti il fumetto è cultura e letteratura, come lo definiva Hugo Pratt 'Letteratura Disegnata'. Il fumetto, inteso come medium, è un notevole ed eccezionale mezzo di comunicazione molto efficace, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, capace di trasmettere valori e concetti sociali. Forlì può vantare una realtà unica nel suo genere a livello internazionale, e scusate se è poco".

González, originario di Tepic - Nayarit Messico, è da anni attivo per il recupero dei fumetti e del cartone animato messicano nel grande catalogo della cultura popolare, ha pubblicato articoli informativi su riviste come Comikaze Messico, Tebosfera Spagna e Dant&metto Italia. Ha collaborato alla rivista americana di Midnight, con recensioni sul cartone animato horror messicano. Il suo progetto di archeologia fumettistica si concentra sul salvataggio di fumetti messicani vecchi o poco conosciuti, catalogando e condividendo informazioni su queste pubblicazioni tramite piattaforme di fumetti, sui social network come Facebook, Instagram o Tiktok, con una collezione che, oltre ai messicani, è formata da fumetti americani e molti altri paesi, quali Italia, Francia, Spagna, Argentina, Brasile, Colombia, Tailandia, Turchia, Finlandia, Svezia, Canada e altri ancora. La sua conoscenza ha favorito l'esposizione consultabile in sede formata da 200 fumetti, selezionati dagli oltre 500 che attualmente sono stati catalogati, per una Archeofumettologia Dantesca promossa dalla FumettoDanteca International, l'esclusiva 'Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati all'Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri', innovativa unicità mondiale che prende corpo per il progetto didattico di ricerca, recupero, salvaguardia e promozione della produzione fumettistica dantesca grazie al grande impegno della gestione di volontariato da parte dello Staff Fumettoteca. Forte della Rete collaborativa e di supporto con la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è un punto di riferimento fumettistico dinamico e attivo per tutto il mondo, con le collaborazioni da molte nazioni, attività aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.