Alleanza tra ospedale, territorio e famiglie per la gestione delle patologie croniche nei bambini, un corso

"Alleanza Ospedale- territorio - famiglia nella gestione del bambino con patologia cronica complessa" è il titolo del corso organizzato in ospedale. La Sala Pieratelli, Padiglione Morgagni, dell'ospedale di Forlì accoglie il corso. "Sarà un momento di condivisione tra la Pediatria di Comunità - spiega la direttrice facente funzioni della stessa, Giovanna Indorato - e la Pediatria Ospedaliera, diretta dal dottor Enrico Valletta, i Pediatri di libera scelta e tutte quelle figure del Distretto di Forlì che rientrano all'interno del percorso di rete di presa in carico del bambino cronico complesso e a rischio di sviluppare disabilità multipla, sempre nel contesto della Rete delle cure palliative pediatriche dell'Emilia Romagna". "Il percorso di rete - prosegue la Indorato - prevede la costituzione di un'alleanza tra ospedale, territorio e famiglia e la presa in carico multidisciplinare del bambino ad alta complessità, fino ad arrivare all'assistenza domiciliare. Il percorso è già in atto e ben funzionante". Il referente della rete è Lucia Marangio della Pediatria di Comunità di Forlì.