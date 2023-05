Parco Urbano ancora sott'acqua: "Moltissimi conigli morti e area colonia distrutta". Salvi i cavalli del maneggio

Il Parco Urbano è stato allagato quasi completamente dal Montone, quando mercoledì è esondato andando a ricoprire gran parte del polmone verde forlivese. La situazione è ancora critica, anche per gli animali che lo abitano, tra i quali i moltissimi conigli, ma anche nutrie, anatre, oche. Salvi i cavalli del maneggio adiacente, risparmiato dall'alluvione. Marcello Rosetti, presidente della società Il Parco, spiega che è ovviamente ancora prematuro fare delle stime: “Il primo obiettivo è quello di mette in sicurezza tutta l'area, aspettando che finisca di defluire l'acqua e poi si lavorerà per ripristinare le recinzioni. Acqua che è arrivata ai gradini del ristorante Peter Pan, risparmiando praticamente solo la parte 'alta' dove si trova La collina dei conigli e quella dove sorge il chiosco di piadina: ora abbiamo delle priorità da mettere in fila, mentre teniamo continuamente monitorata la situazione. Poi, probabilmente, la prossima settimana, quando il parco sarà accessibile, ci metteremo al lavoro per il ripristino. I conigli ad ora si sono rifugiati nelle zone non allagate”.

Le associazioni La piccola tana di Forlì e Made in bunny, che collaborano con il Comune per la gestione dei conigli del Parco, stanno lavorando per tutelare gli animali, già da quando sono iniziate le piogge. Un resoconto viene fatto sulle loro pagine social: “Oggi l'acqua sta calando ed i volontari sono riusciti ad avvicinarsi alla zona della colonia. Avvicinarsi, perché accedervi è impossibile: l'area è diventata un grande lago di acqua e fango e anche la casetta di degenza è inaccessibile e semi-sommersa e dal lato di via Fiume Montone lo scenario è desolante – scrivono dal direttivo di Made in bunny -. Moltissimi sono i conigli morti, non sappiamo neanche stimare quanti. L'area colonia è stata in buona parte divelta dalla furia dell'acqua, acqua che non sappiamo quando rientrerà a sufficienza per consentire ai volontari di intervenire. E' andato tutto distrutto: il rifugio, le strutture di ricovero, i ripari, i punti di distribuzione cibo, con tanto amore costruiti dai volontari. A nulla sono valsi i tentativi di accedervi che i volontari hanno fatto martedì, dal momento in cui è stata diramata l'allerta di esondazione e fino a dopo le 20”.

Come anticipato da Rosetti anche le associazioni confermano che “ancora tantissimi conigli sono vivi, quelli che si sono radunati zone collinari; ci sono anche delle nutrie e ci stiamo prendendo cura di loro. Chi volesse aiutare, per il momento può portare della verdura e del fieno: i volontari hanno predisposto un punto di raccolta nei pressi della Piadineria del parco”, è l'appello. La piccola Tana stila una lista degli alimenti adatti: “Al momento la zona della Piada del Parco è quella che si è salvata maggiormente dall'acqua, gli animali hanno cercato riparo in quella zona. Per quanto riguarda il cibo, ecco una lista di alimenti adatti: lattuga, radicchio, sedano, finocchio, spinaci, rucola, carote (seppur non in quantità esagerata, così come la frutta). No cipolla, aglio, porro, pomodori, pane, piadina e carboidrati vari”.

Una buona notizia arriva da Erica Ricci, titolare del Maneggio Raggio di sole adiacente al Parco Urbano, che racconta come i suoi animali siano stati miracolati: “L'acqua è arrivata ad un metro da noi e poi si è fermata, siamo rimasti fino alle 3 di notte, eravamo pronti a togliere i cavalli che avrei portato nel giardino di casa, perchè non ho altro posto dove tenerli”. Invece la fiumana si è fermata a metà salita.