Anche a Forlimpopoli si celebra la Giornata Mondiale della Pace

Domenica 1 gennaio, anche la comunità di Forlimpopoli celebra la Giornata Mondiale della Pace (istituita da Papa Paolo VI nel 1967) mettendosi in cammino per testimoniarne il significato profondo. L’appuntamento con la Marcia della Pace di Forlimpopoli è alle ore 15.15 in piazza Fratti. Prima della partenza saranno consegnati all’Amministrazione comunale la Luce di Betlemme e il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace. In piazza si alterneranno canti, testimonianze, letture, poi partirà il corteo verso la chiesa di San Pietro, dove sarà celebrata la Messa della Pace.