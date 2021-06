Anche Castrocaro al Festival degli archivi con un itinerario della Memoria

Per la prima volta anche l’Archivio Storico comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà protagonista del Festival degli archivi. Giunta alla sesta edizione, Archivissima, la notte degli archivi in programma venerdì, avrà per la prima volta una formula che prevede eventi organizzati nelle sedi degli archivi e on-line sui media: 18 le Regioni coinvolte, 27 Archivi di Stato e tanti gli ambiti attraversati: dal cibo alla moda, dalle religioni alla salute, cinema e teatro.

Spiega il sindaco Marianna Tonellato: "Gli studenti dell’Istituto comprensivo Valle del Montone hanno censito con cura numerose pietre e realizzato un “trekking della Resistenza” rivelatosi un vero e proprio itinerario della e nella Memoria. Le classi terze della scuola secondaria, nonostante le difficoltà legate al look down, attraverso la didattica in archivio, sono riuscite a portare a termine due grandi progetti e partecipare a “Quante storie nella storia” e “Pietre della memoria” aggiudicandosi il primo premio per l’Emilia Romagna, denominato “Esploratori della memoria”".

"Archivissima è dunque l’occasione per presentare la sintesi di questo importante percorso, il segno della storia, un vero e proprio ponte tra generazioni che sarà presentato con collegamento diretto dalla Residenza Municipale alle 21 ed avrà come location l’atrio dove sono custodite alcune delle pietre utilizzate per il lavoro svolto dai ragazzi in collaborazione con l’archivio storico comunale", conclude il primo cittadino.