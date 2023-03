Nella magica cornice dei Sabbioni suonano le note di "Genesi" del pianista Andrea Missiroli

E' online da lunedì il nuovo videoclip del brano inedito “Genesi” del pianista forlivese Andrea Missiroli. Il brano "Genesi" è caratterizzato da un’atmosfera minimale-neoclassica, un flusso continuo di musica, senza freni e senza sinonimi. La particolarità del video sta nel fatto del trasporto, verso il tramonto, di un pianoforte verticale nella magica cornice dei Sabbioni (Villagrappa). La scelta della location non è casuale poiché Andrea è cresciuto poco distante da quelle zone.

Missiroli è compositore e polistrumentista (diplomato in pianoforte) Attivo nel campo musicale da oltre 10 anni e ha preso parte a vari progetti musicali che lo hanno portato in giro sui palchi di tutta Europa (Sherwood, Carroponte, Home Festival, Paaspop, Lowlands…). Collabora con diversi studi di registrazione in qualità di musicista/arrangiatore. Nel 2015 suona in prima serata Rai nella serie “Tutto Può Succedere” e nella trasmissione “Caterpillar” di Radio 2 insieme al suo gruppo “Espana Circo Este”.

Nel 2021 compone la colonna sonora per “Sedicicorto International Film Festival”. Missiroli ha visto il suo debutto pianistico con la pubblicazione nel 2021 del suo primo di disco in piano solo “L’incredibile viaggio” edito dall’etichetta “Blue Spiral Records”. Dal 2022 collabora come musicista e compositore per la compagnia teatrale “Teatro del Drago” di Ravenna. Attualmente sta presentando le sue composizioni in diversi concerti che si possono scoprire seguendolo sui social.