Da Castrocaro alla Corea del Sud: Anna pronta a volare al raduno mondiale degli scout

Da Castrocaro Terme e Terra del Sole alla Corea del Sud. Ci sarà anche la quindicenne Anna Frassineti al World Scout Jamboree, il ritrovo mondiale degli scout in programma dal primo al 13 agosto. Il sindaco Francesco Billi, in residenza municipale, ha voluto incontrare Anna prima della partenza, rimarcando l’importanza di opportunità di scambio culturale e valoriale come queste. L'esperienza si terrà a Saemangeum, nella contea di Buan, e sono attesi circa 50 mila partecipanti provenienti da oltre 200 paesi del mondo. Il World Jamboree è un raduno di scout riproposto ogni 4 anni e che coinvolge circa 50mila ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni provenienti da tutti i paesi del mondo. La venticinquesima edizione, che si svolgerà a partire da martedì 1 agosto a sabato 12 agosto a Saemangeum, nel sud ovest della Corea del Sud, ha come tema “Disegna i tuoi sogni” (Draw your dream)e offrirà vari programmi educativi basati sul concept “4S+ACT”, lo scouting per la propria vita, scienza e ingegno, sicurezza e protezione, sostenibilità e avventura, cultura e tradizione.