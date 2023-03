Un sogno che coltivava da piccola: a 22 anni prende in mano l'attività di parrucchiera dell'ex titolare

E’ stato inaugurata domenica la nuova gestione dell’attività del salone “Effettodonna”, a Vecchiazzano. Elena Greggi, una giovane 22enne, già dipendente nello stesso negozio, subentra all’ex titolare che continuerà e l'affiancherà ancora per accompagnarla alla piena autonomia di gestione nel lavoro. Il momento di festa, in via del Cavone, 5, è stato accompagnato dalla presenza di tanti amici, parenti e clienti di Elena che alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha tagliato il nastro, dando idealmente inizio al nuovo progetto.

Elena ha deciso di prendere in mano le redini della sua vita professionale e di intraprendere la sfida di diventare una giovane imprenditrice, sogno che coltivava sin da piccola. Con la sua passione per la bellezza e dalla cura per gli altri, ha scelto di rilevare l'attività di parrucchiera e di creare un'esperienza unica per ogni cliente che entra nel suo negozio.

Il sindaco Zattini ha elogiato l'imprenditorialità di Elena, sottolineando l'importanza di supportare i giovani imprenditori nella crescita della comunità locale. Il negozio di Elena offre una vasta gamma di servizi di parrucchiere, dal taglio alla piega e al colore. Caratteristica che distingue “Effettodonna” è l'attenzione ai dettagli e il servizio personalizzato.