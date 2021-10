Approda a livello locale il patentino per i cani "City dog walk"

"Opes cinofilia" approda in Emila Romagna anche con il patentino per i cani City dog Walk

"Opes cinofilia" approda in Emila Romagna anche con il patentino per i cani City dog Walk. La referente regionale per questo progetto nazionale di Opes si trova è Monica De Stein del centro cinofilo "Compagni di vita" di Castrocaro Terme. Il progetto mira al coinvolgimento dei centri cinofili, educatori cinofili e proprietari di cani che vogliano partecipare a questo importante brevetto. L'obiettivo del corso di formazione è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale; in tale quadro, il percorso formativo fornisce anche nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da sensibilizzare il proprietario ad un possesso più consapevole delle proprie responsabilità. L'esame, svolto in ambiente cittadino, viene valutato da un Giudice abilitato ai fini del brevetto.