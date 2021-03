Apre un nuovo negozio di calzature a Meldola, il sindaco lo inaugura: "Atto di coraggio"

Nella giornata di sabato ha aperto al pubblico "Amalthea", nuovo negozio di calzature di Nadia Lanfri. Nadia sarà pronta ad accogliere i clienti nei nuovi locali situati a Meldola in via Cavour. Il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha fatto visita al nuovo punto vendita e si è complimentato con Nadia, in occasione di un momento inaugurale, per questa nuova apertura che dimostra la vitalità imprenditoriale della città e che dimostra coraggio in un momento quale quello attuale. "Un bel segnale per Meldola! A Nadia un grande in bocca al lupo da parte dell'intera Amministrazione Comunale", scrive Cavallucci.