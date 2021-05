Archivio di Stato, da giugno nuovi orari di apertura della sala studio

A partire dal mese di giugno la sala studio della sede di Forlì dell'Archivio di Stato sarà aperta anche il venerdì. L'accesso è sempre su prenotazione dalle 9 alle 13. Restano infatti invariate le modalità di accesso legate all'emergenza sanitaria. Questi gli orari: lunedì 9.-12.30, 13.30-17 per le ricerche non di studio, mercoledì 8.45-13.30, 14.30-17 per le ricerche di studio, venerdì 9-13 per ricerche di studio e non di studio. Lunedì, dalle 9 alle 17, per le ricerche non di studio (pratiche edilizie del Comune di Forlì, pratiche di cemento armato, consultazione titoli di conservatoria ed altro): può essere presente in sala un utente, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e dei protocolli di sicurezza, con cadenza oraria (9-10; 10.15-11.15; 11.30-12.30; 13.30-14.30; 14.45-15.45; e 16-17). Ogni utente può consultare un massimo di 2 pratiche; mentre il turno di consultazione ha la durata di 1 ora.

Mercoledì, dalle 8.45 alle 17, per le ricerche di studio possono essere presenti n. 2 utenti contemporaneamente, per due ricerche distinte, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e dei protocolli di sicurezza (l’accesso sarà gestito a orari alterniPosto A 8.45-10.45; 11-13; 14.30-16.30; Posto B 9.15-11.15; 11.30-13.30; 15-17). Ogni utente può consultare un massimo di 3 pezzi; il turno di consultazione ha la durata di 2 ore.

Venerdì, dalle 9 alle 13 a partire dal 4 giugno, per le ricerche di studio e non di studio possono essere presenti 2 utenti contemporaneamente, per due ricerche distinte, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e dei protocolli di sicurezza (l’accesso sarà gestito con gli orari Posto A: 8.30-10.30; 10.45-12.45; Posto B: 8.45-10.45; 11-13). Ogni utente può consultare un massimo di 3 pezzi (per ricerche di studio) o di due pezzi (per ricerche non di studio); il turno di consultazione della durata di 2 ore potrà essere frazionato in due turni della durata di un'ora per le ricerche non di studio. L’accesso è subordinato alla prenotazione da effettuarsi via mail scrivendo a as-fc.salastudio@beniculturali.it secondo le modalità rese note sul sito web d’Istituto.