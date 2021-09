Ausl, Mattia Altini sarà il presidente del 13° congresso nazionale Simm

Il dottor Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna sarà il presidente del 13° congresso nazionale Simm che si terrà il 10 settembre 2021 a Roma. Tanti i professionisti di tutta la Romagna coinvolti a intervenire come relatori. Il Simm è la Società italiana del management in medicina e rende omaggio ad Alan Turing, matematico, logico, crittografo e filosofo inglese che negli anni trenta del '900, definiva l’imitation game come un test per capire se una macchina fosse in grado di pensare. Spiega una nota: "Oggi, con l'Intelligenza Artificiale già elemento di mercato, vogliamo affrontare al congresso Simm 2021 la discussione sui ruoli delle tecnologie e dei professionisti in sanità per prepararci a quelle innovazioni dirompenti che dobbiamo riconoscere, comprendere e valorizzare.

Integrazione, territorialità, prossimità, digitalizzazione, telemedicina, interoperabilità, sostenibilità sono alcuni dei concetti chiave per il nuovo design delle strutture e dei processi sanitari che dovranno essere presi in carico grazie ad una vera sinergia uomo-"entità sintetiche" che permetta di trarre il massimo valore possibile per la salute". A questo scopo si è deciso di svolgere un primo incontro istituzionale a Roma il 10 settembre in presenza, denominato “Il Pensiero” cui segue un secondo momento, svolto in forma digitale nelle date 24 e 25 settembre, denominato “L’azione” che vuole esprimere le migliori proposte di attuazione dei concetti emersi nel corso del primo incontro.