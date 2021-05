Avis Comunale, online l'85esima assemblea dei soci: si rinnova il Consiglio direttivo

L'assemblea sarà limitata all’assolvimento degli obblighi statutari all’ordine del giorno e non sarà prevista la tradizionale Cerimonia di Premiazione

Domenica, a partire dalle 9.30, si terrà l'85esima assemblea ordinaria ed elettiva dei soci di Avis Comunale di Forlì. Sarà ospitata nela sala della Sede della direzione amministrativa (via Giacomo della Torre 7), anche si svolgerà prevalentemente in remoto attraverso una piattaforma di videoconferenza. Sarà limitata all’assolvimento degli obblighi statutari all’ordine del giorno e non sarà prevista la tradizionale Cerimonia di Premiazione.

I donatori premiati potranno ritirare i loro riconoscimenti presso la segreteria dell’Unità di Raccolta. Sarà nominato anche il nuovo Consiglio direttivo. I soci candidati sono Andrea Agirelli, Claudio Aprili, Fabio Bentivegni, Alidin Berisha, Laura Bertozzi, Luca Borsetto, Mirco Bresciani, Daniele Comandini, Gianluca D'Alleva, Michele Donati, Stefano Drei, Valdemaro Flamini, Alberto Forni, Manuel Francia, Barbara Gaudenzi, Fabio Giacomini, Maria Pierina Gori, Claudio Lelli, Roberto Malaguti, Giulio Marabini, Roberto Marchini, Francesco Messina, Lorenza Montaletti, Marina Morelli, Cesare Paganelli, Eduardo Puoti, Enrico Saporetti, Roberto Severi, Fabio Spanò, Oronzo Tamburrino, Nicola Tassinari ed Enrico Vetricini. Per conoscere meglio i candidati è possibile consultare il sito www.avisforli.it o seguire la pagina Facebook Avis Comunale Forlì https://www.facebook.com/aviscomunale.forli/

E’ possibile esprimere il proprio voto online mandando una mail a forli.comunale@avis.it e richiedendo le credenziali di accesso utili all'espressione di voto. Nella mail dovranno essere indicati anche il luogo e la data di nascita. Il voto online potrà avvenire da domenica dalle 11 a lunedì alle 22; in presenza nel seggio nella sede di Via Giacomo della Torre, 7, mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.