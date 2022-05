Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e soprattutto alla vita vera, premiati i video del progetto "On the road"

Si è svolto venerdì, nella mattinata, presso la fabbrica delle candele, l’evento di premiazione dei migliori video elaborati dagli studenti che hanno partecipato (nel corso di questo anno scolastico), all’iniziativa ideata e promossa dall’associazione “Un’altra storia aps” e dal Comune di Forlì, assessorato alle politiche giovanili, “The road – taccuino di un viaggio speciale”.



Il progetto, nella sua prima fase (ottobre 2021/gennaio 2022), ha visto lo svolgersi di 8 incontri con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e soprattutto alla vita vera, trasformandoli da spettatori a protagonisti e rendendoli consapevoli delle opportunità lavorative che il nostro territorio può offrire. “The road - taccuino di un viaggio speciale - spiega Valentina Vimari, Presidente dell’Associazione - perché l’intero progetto ha ruotato attorno ad esperienze reali e storie di vita vissuta. Unite da un filo conduttore: il percorso da giornalista di Luca Pagliari (conduttore degli incontri) e le esperienze che ha avuto nel corso degli anni e il racconto delle numerose storie e testimonianze di giovani del nostro territorio. Negli incontri Pagliari è stato affiancato da Elisa Bonavita, specialista politiche attive del lavoro per l’Agenzia Regionale dell’Emilia-Romagna – che ha illustrato le “competenze trasversali” che i giovani devono avere come la fiducia, il lavoro di squadra, l’auto-motivazione, il networking, le capacità di presentazione”.

La seconda fase del progetto, nei mesi di febbraio/maggio 2022, ha visto il ruolo attivo degli oltre 2.000 giovani delle scuole medie e superiori della provincia, che hanno partecipato seguendo gli incontri in streaming. Agli studenti sono state affidate delle “parola chiave” e i ragazzi, con il tutoraggio degli insegnanti, hanno realizzato dei video che dovevano descrivere il loro progetto di viaggio.



Venerdì, alla terza fase, l’evento di premiazione, hanno preso parte: Paola Casara, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, Alberto Zattini, Ascom Confcommercio di Forlì, Davide Stefanelli, Gruppo Vem Sistemi, Kevin Bravi, APS “Cav. Eris Bravi”, Danilo Casadei, Grafiche MDM di Forlì, sostenitori del progetto, e Marco Viroli, Direttore Artistico della Fabbrica delle Candele oltre a Valentina Vimari, Presidente dell’APS Un’altra Storia.

All’iniziativa, patrocinata dall’ufficio Scolastico Regionale, erano presenti 130 studenti in rappresentanza delle classi partecipanti e i restanti collegati in streaming. Sono stati premiati i 6 “video” migliori e sono state assegnate 5 menzioni speciali per gli argomenti di attualità contenuti nei video. “Mai come ora era necessario trasferire degli input positivi ai giovani – ha detto l’assessore Paola Casara - oltre all’acquisizione delle competenze era necessario inviare messaggi in grado di infondere forza e fiducia. La pandemia, l’uso compulsivo della rete e l’incertezza sul futuro, sono elementi che hanno generato fragilità, paura e alimentato un profondo senso di inadeguatezza. I dati emersi da un’analisi di gradimento e sui fabbisogni fatta sui partecipanti al progetto di orientamento, in sintesi, ha dimostrato che è importante interpretare in maniera attiva e dinamica la propria vita, attingendo alle infinite risorse che tutti possediamo, senza temere di affrontare anche cambiamenti e variazioni sui percorsi di studio, avendo la consapevolezza di possedere competenze e capacità per superare gli ostacoli.”

Questa la classifica:

6^ Classificata: Classe 2c Ist. Comprensivo N. 3 “Orceoli” Di Forlì -video “tenacia: Goal”

5^ Classificata: Classe 3a Turismo I.T.E. “c.matteucci” Di Forlì - Video “fallimento

4^ Classificata: Classe 2l Liceo Scientifico “de Calboli” Di Forlì -video “pregiudizi”

3^ Classificata: Classe 3c Ist. Comprensivo N. 2 “palmezzano” Di Forlì - Video “da Grande Vorrei’

2^ Classificata: Classe 3a Ist. Professionale “ruffilli” Di Forlì - Video “sogno

1^ Classificata: Classe 3b Afm I.T.E. “c. Matteucci” Di Forlì -video “il Tremolio Del Cuore”

ATTESTATI DI MENZIONE SPECIALE

Per l’impegno e per aver affrontato e approfondito, tramite le parole chiave, tematiche di attualità: classe 3m ist. “anna frank” plesso “tito macio plauto” di cesena: video “il futuro”; classe 3b afm i.t.e. “c. matteucci” di forlì: video “viaggia con noi; classe 3e i.c. n. 2 “palmezzano” di forlì: video “edizione speciale tg the road; classe 4a turismo i.t.e. “c. matteucci” di forlì: video “cosa facciamo per cambiare tutto questo?”; classe 4b rim i.t.e. “c. matteucci” di forlì: video “sogno, fallimento, confronto, pregiudizio e empatia”.