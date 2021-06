Bertinoro, gestione palestre. Un gruppo di genitori: "Gaetano Scirea un faro per i giovani"

Nei prossimi giorni si conoscerà l’esito sulla assegnazione delle palestre comunali annesse ai plessi scolastici di via Colombarone, a Bertinoro, e div ia della palestra, nella frazione di Santa Maria Nuova in Spallicci. Un gruppo di genitori che frequentano il basket nelle palestre del Gaetano Scirea Bertinoro hanno scritto una lettera, auspicando che l'Asd Gaetano Scirea Bertinoro "rimanga alla guida della gestione della palestra del colle di Bertinoro".

"Tale augurio proviene da una profonda riconoscenza dell’impegno profuso e dimostrato in questi anni dal personale qualificato e dai risultati ottenuti nel diffondere tale disciplina con successo in un territorio Comunale dove non era praticato lo sport del basket - scrivono i genitori -. Senza considerare l’indotto economico sociale che negli anni il basket ha prodotto sul nostro territorio grazie alla Asd Gaetano Scirea Bertinoro. L’impegno e la passione del presidente Alderigo Silimbani e dei fratelli Emiliano ed Enrico Solfrizzi hanno permesso ai ragazzi di appassionarsi ad una disciplina alternativa presente, distogliendoli da altre possibili strade poco raccomandabili".