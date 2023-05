"Dal paciugo nascono i fior": ecco la birra solidale che aiuta il comune devastato dalle frane

"Dal paciugo nascono i fior". E' il titolo dell'iniziativa benefica del birrificio Mazapegul a sostegno del Comune di Civitella di Romagna, impegnato nell'emergenza alluvione. "Per aiutare concretamente i nostri concittadini in difficoltà, abbiamo deciso di raccogliere fondi donando un’intera cotta di birra - spiegano dal birrificio-. Le donazioni arriveranno direttamente sul conto del Comune di Civitella di Romagna. Con un contributo di 50 euro, riceverete in regalo una box da 12 bottiglie da 33 centilitri di birra. E se non bevete birra, potrete contribuire anche con importi più piccoli ma sempre utilissimi". Ma il birrificio auspica per porter estendere l'iniziativa anche in altri comuni: "Se riusciremo a vendere la prima cotta velocemente, potremo aiutare altri Comuni in difficoltà con altre cotte". La birra “Dal paciugo nascono i fior” è già in produzione. L'etichetta è stata realizzata da Samorani Group.