Biserna: "Alcune proposte per il rilancio di piazza Saffi"

Ci colleghiamo a quanto intende fare la Giunta forlivese per rilanciare la piazza e la invitiamo a considerare progetti che in questo momento sarebbero possibili, o per lo meno tentabili, ed inoltre darebbero le ali anche a quelle buone cose che i suoi assessori hanno messo in pentola.

Prima mossa. PALAZZO EX EATALY. Ottima iniziativa se va in porto il progetto della Fondazione per affidarlo alla Università per attività varie e mensa. Oltretutto in questo modo si potrebbe attenuare l' handicap di sempre, ma inammissibile, che vuole l' Università corpo separato rispetto alla città.

Seconda mossa. PALAZZO ALBERTINI. Non basta il progetto dell' l'Assessore alla Cultura che vuole trasferirvi l'importante collezione Verzocchi di quadri sul lavoro e ricavarvi spazi per mostre varie. Cose di questo genere sono nell'ordinario e non segnano una svolta. Occorre fare di più ed essere innovativi rispetto al passato. Come detto più volte il Palazzo va regalato ai cittadini perché vi facciano le attività che vogliono con l'unico impegno di farle e di frequentarlo e farlo frequentare. Uno spazio libero del genere sarebbe una bomba per la frequentazione del centro.

Terza e quarta mossa. LOCALI PIANO TERRA PALAZZI STATALI E SEDE EX BANCA COMMERCIALE. Sono spazi perfetti per vivacizzare i loggiati. Per quelli sotto via delle Torri e Mazzini, di proprietà dello Stato, non penso non si possa cercare un accordo per renderli usufruibili, fosse anche solo per trasferirvi uffici di movimento. Bisogna impegnare la proprietà ad usarli direttamente o darli a terzi. Per le vetrine della della ex Banca Commerciale, però di privati societari, bisogna capire cosa ne vuol fare la proprietà. Bisogna contattarla subito perchè sarebbe "disumano" lasciare un comparto così lungo ed ampio a piano terra abbandonato per anni. Speriamo che il Sindaco colga queste grosse opportunità di rilancio del centro.

Giancarlo Biserna

(Comitato per il rilancio di Forlì e del suo Centro)