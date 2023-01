Il 2023 è l'anno dei ponti: tutte le date per organizzare al meglio le vacanze

Il 2023 appena iniziato sarà un anno che riserverà molte occasioni per organizzare un ponte e godersi una bella vacanza sfruttando un giorno feriale, che viene a trovarsi a cavallo tra due giornate festive. Non ci sarà per i forlivesi l'opportunità di sfruttare il 4 febbraio, giorno della Madonna del Fuoco, patrona della città mercuriale, per allungare il riposo. Quest'anno infatti cadrà di sabato.

Occorre aspettare aprile per cogliere una prima ghiotta opportunità: saltata la Pasqua (9 aprile) e il successivo Lunedì dell'Angelo si arriva al 25 aprile che cade di martedì con la festa della Liberazione. Chi ne avrà la possibilità potrà prendere un giorno di ferie lunedì 24, per staccare dal lavoro per almeno quattro giorni. I più fortunati potranno addirittura legare il periodo di riposo con il ponte del Primo Maggio, che cadrà di lunedì. Quindi con 4 giorni di ferie si potrà organizzare un viaggio di dieci giorni.

Ed ecco giugno: venerdì 2 cade la ricorrenza della Festa della Repubblica, da agganciare al weekend successivo. Poi occorrerà aspettare Ferragosto per un altro ponte: chi non è già in vacanza può puntare al ponte chiedendo il lunedì 14 di ferie. Sfogliando il calendario, ecco già novembre, che offre una duplice possibilità visto che Ognissanti cade di mercoledì: con due giorni di ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre ci si può ricavare un bel turno di riposo. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5.

E poi c'è dicembre, con l'Immacolata che sarà venerdì 8 dicembre da legare a sabato 9 e domenica 10. Ma non è finita qui: Natale e Santo Stefano cadranno di lunedì e martedì, mentre sabato 30 e domenica 31 precederanno il lunedì festivo del primo gennaio. Sfruttando bene il calendario ed una buona dose di fortuna, le occasioni di “stacco” non mancheranno.