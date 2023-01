I segreti delle corse spiegate da Carlo Cavicchi a "Salotto blu" di Mario Russomanno

Carlo Cavicchi è stato direttore di "Autosprint", di "Quattro ruote" e guida attualmente la comunicazione di "Isotta Fraschini". Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "salotto blu" che andrà in onda lunedì sera su Videoregione alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Cavicchi ha anticipato temi contenuti nel suo libro "I segreti delle corse", edito da Minerva. Uno di essi è riferito alla tragica fine del piloti brasiliano Ayrton Senna, avvenuta nel circuito di Imola nel 1994. "Senna, oltre che pilota eccezionale, era persona di particolare sensibilità. Lo conoscevo bene per averlo intervistato più volte-ha spiegato Cavicchi-, noi di Autosprint, che allora dirigevo, conducemmo una battaglia giornalistica per affermare che la sua uscita di strada era dovuta alla rottura dello sterzo della sua monoposto. Ci furono polemiche accese ma, infine, il tribunale ci dette ragione".