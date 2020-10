Castrocaro, giudizio positivo per il doposcuola: "I nostri valori sono il rispetto della persona"

Giudizio positivo per il doposcuola a Castrocaro gestito dal Centro Culturale Regionale Primola e dall'associazione Primola di Forlì-Cesena. Per l'anno scolastico in corso è partito lunedì 14 settembre all’hotel Belvedere via Samorì 4, e se non sarà possibile continuare in presenza si avvierà online tramite la piattaforma di Primola o Skype come abbiamo già sperimentato nella fase di emergenza covid precedente. Si svolge dalle 14,30 alle 16:30, con attività didattiche, svolgimento dei compiti ed approfondimento di tutte le materie (dalla matematica all'italiano, dall'inglese allo spagnolo). Responsabile e coordinatrice didattico-pedagogica è Gabriella Castagnoli. Le iscrizioni scadono all'inizio di ogni mese.

Giovedì 22 ottobre alle ore 16,30 avrà luogo il collegio dei docenti e seguirà alle ore 17,00 l’incontro con i genitori del doposcuola di Castrocaro sempre all’hotel Belvedere via Samorì 4, aperto a tutti. Verranno discusse la situazione di inizio doposcuola, regolamento per i docenti, metodi didattici e programmi didattici-pedagogici per i prossimi mesi. Per informazioni sui contenuti ed iscrizioni rivolgersi all'Associazione Primola di Castrocaro cell.339/1844402 0542/27130- mail info@primola.it.

"I nostri valori sono il rispetto della persona, ancor più perché bambino e quindi persona in via di formazione, rispetto reciproco tra i bambini, per arrivare al rispetto democratico tra cittadini quando saranno adulti, rifiuto del razzismo e della violenza, individuando questi segni negativi anche nei nostri piccoli gesti quotidiani - esordisce Castagnoli -. Quindi la socializzazione intesa come strumento per imparare a vivere meglio con gli altri, ma nello stesso tempo, e proprio per questo, rafforzare la propria personalità, vivere lo studio come momento di crescita personale, quindi con piacere e con orgoglio, aprire un occhio al territorio vicino, ma anche ai grandi problemi del mondo".

E' inoltre attivo anche il supporto scolastico, che consiste in lezioni individuali sia in presenza che online di tutte le materie scolastiche dalle elementari alle medie inferiori e superiori, che proseguono tutto l'anno. Le lezioni sono di un'ora e mezza da concordare con le famiglie giorno e orario al costo di 15 euro a lezione più la quota associativa annua di 20 euro. Sarà garantita l'attuazione di tutte le norme sia regionali che nazionali in materia di covid-19 e quindi assicurata la piena sicurezza dei ragazzi.