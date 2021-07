Castrocaro, miglioria dei posteggi alla fiera della Madonna dei Fiori e al mercato settimanale: aperto il bando

Le domande compilate su modulistica tradizionale (cartacea in bollo), scansionate, con firma e documento del richiedente, o firmate digitalmente ovranno pervenire entro e non oltre il 17 luglio

L'amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha indetto un bando pubblico riservato ai titolari di concessione decennale e di posteggio nella Fiera della Madonna dei Fiori e nel Mercato settimanale del martedì, per la partecipazione alla procedura di miglioria per i posteggi disponibili. Le domande compilate su modulistica tradizionale (cartacea in bollo), scansionate, con firma e documento del richiedente, o firmate digitalmente dovranno pervenire entro e non oltre il 17 luglio via posta elettronica certificata a suap@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Attività Produttive al numero 0543-767136 (interno 216) oppure inviare una mail a attivitaproduttive@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it.