"Castrocaro-Sanremo. Solo andata". Michele Minisci racconta il suo libro su Radio Sound Garage

Sabato alle 15 andrà in onda su questa web radio l’intervista a Michele Minisci sul suo libro “ Castrocaro-Sanremo. Solo Andata”, edito da Capire Edizioni, in vendita in libreria e su Amazon

Dal 2015 Radio Sound Garage (RSG) è l'unica radio della città di Forlì che riunisce gli amanti della radio di ieri ed oggi, con la passione per la musica e la sua propagazione. RSG è presente sul web e sulle app di maggior utilizzo come TuneIn, RadioGarden oltre alla gran parte delle piattaforme per ricevitori radio web. Sabato alle 15 andrà in onda su questa web radio l’intervista a Michele Minisci sul suo libro “ Castrocaro-Sanremo. Solo Andata”, edito da Capire Edizioni, in vendita in libreria e su Amazon.

E’ la storia di quello che dicevano, sognavano, cantavano i ragazzi e le ragazze, tutti tra i 16 e i 18 anni, che partecipavano al festival delle Voci Nuove di Castrocaro, nel periodo che va dal 1957 al 1988 ( fin quando è durato l’abbinamento col festival di Sanremo), con storie ed aneddoti curiosi e suggestivi che invogliano alla lettura.