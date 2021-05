Castrocaro, "valorizzazione del territorio": borse di studio in memoria di Antonio Sassi

Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a 500 euro e maggiore di 1.500 euro per diplomi e lauree conseguite dal primo gennaio 2020 al 31 lugllio

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha approvato il bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti e studentesse meritevoli, nel ricordo di Antonio Sassi, storico e redattore della prima guida su Castrocaro Terme e Terra del Sole, volendo sostenere il percorso formativo di studenti e studentesse particolarmente meritevoli e percorsi di ricerca che valorizzino l’identità del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in tutti i suoi aspetti. "Tra le priorità di questa amministrazione vi è infatti di sostenere le nuove generazioni coniugando il sostegno con l’incentivazione alla frequentazione dei corsi scolastici, la diffusione della conoscenza e della cultura, valorizzando e promuovendo altresì le eccellenze del territorio in primis rispetto al capitale umano", spiega il sindaco Marianna Tonellato.

"Le borse di studio sono indirizzate a chi abbia raggiunto risultati eccellenti nell’esame di maturità della scuola secondaria di secondo grado o a livello universitario o che si sia laureato con risultato eccellente in argomenti attinenti ogni aspetto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - prosegue il primo cittadino -. La borsa di studio è dedicata alla memoria di insigne storico locale Antonio Sassi, consigliere comunale, dall’ottobre 1889 a gennaio 1890, della prima amministrazione eletta con una maggioranza radical democratica, concordata fra repubblicani, socialisti, radicali e monarchici liberali, redattore nel 1921 della centenaria “Guida di Castrocaro”, la prima guida del territorio castrocarese terrasolano tuttora visibile nell’archivio storico comunale". Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a 500 euro e maggiore di 1.500 euro per diplomi e lauree conseguite dal primo gennaio 2020 al 31 lugllio. Tutte le informazioni ed il bando saranno pubblicate sul sito del Comune.