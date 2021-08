Celebrato l'85° compleanno "virtuale" di Benedetta Bianchi Porro

E' stata una liturgia eucaristica celebrata domenica mattina, alle 10.30, nella chiesa della Badia di Sant’Andrea a Dovadola, il momento culminante delle celebrazioni per l’85° compleanno virtuale di Benedetta Bianchi Porro

E' stata una liturgia eucaristica celebrata domenica mattina, alle 10.30, nella chiesa della Badia di Sant’Andrea a Dovadola, il momento culminante delle celebrazioni per l’85° compleanno virtuale di Benedetta Bianchi Porro. Alle 21, nell’area adiacente la sede dovadolese della Protezione Civile (via Don Pompeo Nadiani 3/A) è stato anche messo in scena il musical “Benedetta sia la vita”. Lo spettacolo è proposto dalla “Compagnia Quelli della Via”, forte del successo del musical “Un fiore nel deserto” sulla vita e la testimonianza della martire della carità Annalena Tonelli.