Mezzo secolo dopo si ritrovano per festeggiare la maturità. E c'è anche chi arriva dal Portogallo

Mezzo secolo fa, era il 1973, superarono l'esame di maturità. Cinquant'anni dopo la 5°D dell'istituto tecnico per geometri "Carlo Matteucci" si è ritrovata in una serata ricordo al ristorante Arquebuse. Prima dei festeggiamenti il capo classe ha fatto l’appello: gli assenti sono risultati 6 su 30, ed è fisiologico perchè c’è sempre chi “marina, o meglio, chi fa buco”. La cosa che ha stupito tutti è stata la partecipazione di Enrico residente, da diversi lustri, in Portogallo nella bellissima città di Lisbona. I "diversamente giovani", dopo aver trascorso la serata tra le risate ricordando aneddoti, si sono lasciati dandosi appuntamento, tra qualche anno.