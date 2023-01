Fra tradizione e tendenza ecco la classifica dei nomi più scelti per i nuovi nati: riconferme e novità

Per il quarto anno consecutivo Sofia e Leonardo si confermano tra i nomi preferiti dei neo genitori forlivesi. Nomi che risultano gettonatissimi anche in Italia come si evince dal report dell'Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente” aggiornato al 2021. Per la scelta c'è chi segue la tradizione di famiglia e chi segue le mode. Dai dati ufficializzati dal Comune di Forlì emerge un podio rivoluzionato rispetto all'anno precedente, fatta eccezione appunto per Sofia e Leonardo: finiscono giù dalla “zone medaglie” Riccardo, Alessandro e Aurora, mentre continuano a scalare preferenze Vittoria, Ginevra e Ludovica.

Leonardo ancora in testa

Come nel resto d'Italia, Leonardo con 16 attribuzioni conferma anche nel 2022 la medaglia d'oro delle preferenze: un nome che ispira fiducia alle mamma e papà, perchè significa "forte come un leone" e che ricorda molto spesso Da Vinci. A sorpresa salgono sul podio Giulio ed Edoardo, con dieci e nove preferenze. Tommaso si conferma tra i nomi più gettonati con otto preferenze, due in più dello scorso anno, al pari di Francesco e Lorenzo.

In sette hanno dato il nome Diego al proprio figlioletto, mentre Alessandro è stato preferito da sei famiglie al pari di Ettore, Federico, Filippo, Pietro (ultimo nato del 2022) e Riccardo, che nel 2021 aveva riscosso ben tredici preferenze. Come nel 2021 Liam è stato scelto da cinque famiglie, che pareggia i conti con Enea, Giacomo, Mattia e Noah. Ci sono anche quattro Davide, Nicola, Nicolò, Rayan, Samuele e Damiano. “Scivola” indietro nella classifica Matteo, con tre preferenze al pari di Andrea, Alessio, Gabriele, Rejan e Thomas.

Sofia domina la cassifica

Per quanto riguarda i fiocchi rosa, Sofia vince la speciale classifica: sono 16 le famiglie che hanno optato per Sofia, nome di origine greca che significa "colei che è saggia e sapiente". Dici Sofia e il primo personaggio noto che balza alla mente è la Goggia, campionessa di sci, che con le sue prodezze in discesa libera ha conquistato il cuore degli appassionati degli sport invernali e non solo. Sfiora la “medaglia d'oro” Vittoria, con un balzo da 8 a 14 preferenze, mentre salgono sul podio la sorpresa Ludovica e Ginevra, con nove preferenze.

Riprendono consensi Bianca, Emma e Matilde, scelti da otto neo genitori, così come Alice e Caterina (7). In sei hanno dato il nome Beatrice alla propria neonata, mentre continuano a piacere Adele, Aurora, Azzurra, Giulia, Greta e Mia con 5. Ci sono inoltre quattro Camilla, Ilaria e Lucia, mentre completano la classifica Agata, Ambra, Amelia, Anita, Arianna, Cecilia, Chiara, Diana, Isabel, Nicole, Rachele, Rebecca, Viola, Yassmin e Zoe con tre.