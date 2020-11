Come cambia l'informazione al tempo del Covid, approfondimento a Salotto Blu

Fabio Campanella, il direttore del network che comprende le testate online di Forlì Today, Cesena Today, Ravenna Today e Rimini Today ha preso parte, negli studi di VideoRegione, alla trasmissione Salotto Blu condotta da Mario Russomanno che andrà in onda Venerdì alle 22,30. Si è parlato di come è cambiata l'informazione, con l'accelerazione di alcuni fenomeni in corso, negli ultimi mesi da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus. "La pandemia rende ulteriormente necessaria la collaborazione in corso tra le componenti politiche, sociali ed economiche romagnole - ha detto Campanella riferendosi soprattutto ai progetti di sviluppo che rimangono programmati nonostante l'emergenza. Mi sembra si stia procedendo correttamente", ha aggiunto. "Esempio di tale nuovo metodo di lavoro mi pare venga offerto dalla rinascita dello scalo aeroportuale forlivese: imprenditori coraggiosi e lungimiranti hanno investito somme ingenti e tutte le parti politiche stanno collaborando, da quelle cittadine a quelle regionali. Non ci sono state prese di posizioni negative da parte dei sindaci di altre città come era avvenuto in passato, mentre da Rimini si levano voci critiche di portatori di interesse legittimi, ma rappresentativi di una parte. Certo, siamo all'inizio di una nuova avventura ma i presupposti d'ordine istituzionale ci sono". Tra i temi toccati da Campanella quello delle proteste degli operatori commerciali registrate in Romagna in opposizione alle restrizioni anti Covid: "Non hanno tutti i torti, era stato chiesto loro di mettersi in regola e lo hanno fatto puntualmente. La nuova situazione mette a rischio le loro attività. Servono aiuti economici concreti e tempestivi, altrimenti c'è il rischio di veder scomparire numerose attività. Le proteste sono state civili, il ruolo delle associazioni d'impresa si è rivelato importante anche in questa circostanza. Tuttavia, lo ripeto, Governo, Regioni, Comuni devono fare tutto ciò che possono per sostenere gli imprenditori e i loro dipendenti".