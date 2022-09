Come fare un podcast, corso alla Fabbrica delle Candele

Dal 17 ottobre alla Fabbrica delle Candele di Forlì si tiene un corso gratuito su come fare un podcast rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni. Il podcast è una forma di comunicazione ibrida. Figlio non solo della radio ma anche della fruizione on demand della quale ormai quotidianamente usufruiamo. Come per le serie tv, il podcast soprattutto quello narrativo che affronteremo nel corso, ha un inizio e una fine, ha una storia che viene raccontata in episodi con però gli aspetti fondamentali che ha solo il racconto audio: l'intimità di ascolto che diventa poi collettivo, l'immaginazione, la ricchezza del testo sonoro e la capacità di approfondimento.

Questa sua forma ibrida permette di sviluppare i propri talenti letterari, teatrali, giornalistici con infine la possibilità di tradurlo in evento dal vivo. In queste 7 lezioni Gianni Gozzoli, Matteo Cavezzali e Alfonso Cuccurullo cercheranno di porre le basi per la costruzione del proprio podcast: dall'ideazione alla scrittura, dalla voce ai suoni fino alla promozione e distribuzione. per informazioni e iscrizioni: comefareunpodcast@gmail.com. L'evento è ealizzato con il contributo del Comune di Forlì, regione Emilia Romagna e Fabbrica delle Candele.