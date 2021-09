Comitato No Megastore: "Via Bertini allagata, E' la strada giusta per tutti questi supermercati?"

"Teoricamente dagli errori si dovrebbe imparare qualcosa, invece no, persistiamo nel focalizzare sforzi, risorse e iniziative in progetti non essenziali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Due gocce d'acqua oltre il consueto e di nuovo va in onda la classica triste storia dei sottopassi allagati, delle auto sommerse, dei cittadini tratti in salvo da situazioni di pericolo, tutto come sempre. Teoricamente dagli errori si dovrebbe imparare qualcosa, invece no, persistiamo nel focalizzare sforzi, risorse e iniziative in progetti non essenziali, dimenticandoci che il ruolo di un'amministrazione dovrebbe essere quello di prevenire il verificarsi di episodi come quello accaduto nella nostra città proprio stamattina, non di concentrarsi solo su progettazioni commerciali illogiche e insensate.

Che poi ci domandiamo, pensiamo davvero di creare una rete di supermercati in grado di soddisfare paradossalmente una città metropolitana e vogliamo farlo con un assetto di viabilità che regge a malapena la collocazione commerciale che si potrebbe proiettare in un borgo di inizio 900? Fantascienza amministrativa, ecco di cosa stiamo parlando.

Ci piacerebbe seriamente discutere con l'amministrazione della gestione manutentiva delle strade, della sicurezza della nostra viabilità, ci piacerebbe capire il senso di tante cose che davvero di senso non ne hanno, dalla pista ciclabile posizionata al centro strada di Via Bertini alla pericolosa percorrenza di tante vie appartenenti alla realtà rurale del territorio forlivese per le quali da sempre non si investono risorse adducendo scuse e rinvii come se nulla fosse.

Ma siamo ormai prossimi al Natale, siamo più che certi che gli investimenti in luminarie e pupazzi arlecchinati non mancheranno, per il resto armiamoci di pazienza, perchè tanto che volete che sia un po' d'acqua? Ecco, non perdiamo di vista le priorità, non dimentichiamole, perchè è più facile scordare che affrontare il problema e noi siamo qui per questo.

Comitato No Megastore