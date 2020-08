Concerto del maestro Paolo Olmi dedicato al personale sanitario, parte la prevendita dei biglietti

Da mercoledì sarà possibile acquistare online i biglietti per l'atteso concerto del 10 settembre prossimo che il Maestro Paolo Olmi dirigerà a Forli con la Young Musicians European Orchestra nella Arena del San Domenico e che sarà dedicato al personale sanitario impegnato nella cura del Covid 19. Il programma della serata prevede il Concerto in la minore per violino e orchestra di Bach (solista Emma Arizza) , il Concerto in re minore per 2 violini e orchestra di Bach (Solisti Andrea Timpanaro e Emma Arizza) e il Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore di Haydn( solista Enrico Mignani).

L'iniziativa,che avrà unìanteprima alle ore 16,30 riservata solo al Personale Sanitario e agli studenti, è organizzata insieme al Comune di Forli', Ministero per i Beni Culturali, Regione Emilia Romagna. Il costo del biglietto varia da 5 euro (giovani) a 15 euro ( ver 65 e Personale Sanitario) a 20 euro.