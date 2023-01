Prepararsi ai concorsi per ispettore e agente di polizia locale: partono due corsi di formazione

Il Sulpl Nazionale (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) ha organizzato con il suo Laboratorio di Formazione due corsi online dedicati a coloro che intendono partecipare ai concorsi pubblici per il profilo di Ispettore o Agente di Polizia Locale. I concorsi per entrare a far parte della Polizia Locale sono tra i più complessi, per cui un corso ben strutturato come il nostro può essere sicuramente d'aiuto e permetterà di fare la differenza. Le materie da approfondire sono molteplici e per poter arrivare preparati occorre iniziare a studiare con largo anticipo.

I contenuti necessitano di tempo per essere ben assimilati. Lo scopo è proprio quello di dare un valido aiuto ai futuri Agenti e Ufficiali di Polizia Locale. Il corso per aspiranti Ispettori è suddiviso in 18 lezioni a partire da lunedì 9 gennaio 2023 fino a sabato 28 gennaio, per un totale di 45 ore di alta formazione. Il corso per aspiranti Agenti prevede invece 16 lezioni con inizio lunedì 30 gennaio 2023 fino a giovedì 16 febbraio, per un totale di 40 ore di formazione.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato, in diretta su piattaforma Zoom. I docenti sono esperti professionisti del settore. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione, valido anche ai fini delle progressioni di grado per chi è già dipendente di una Pubblica Amministrazione. Il programma affronterà tutte le materie richieste nei vari bandi di concorso. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti e gli oltre 6 mila quiz per permettere loro di esercitarsi.