Concorso in Comune, la Uil organizza un corso di preparazione

Visto il concorso pubblico bandito dal Comune di Forlì per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 Istruttori Amministrativi – cat. C1 la Uil Fpl di Forlì organizza un corso di preparazione. Le lezioni del corso verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici di questo tipo e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri Enti.

Il corso infatti si articolerà in lezioni che toccheranno tutte le materie che possono interessare il profilo bandito. La UIL FPL si avvarrà di docenti qualificati per l’elaborazione di un percorso di studi teorico/pratico qualificato. Il corsoaperto a tutti sarà totalmente gratuito per gli iscritti alla Uil. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, agli orari, ai giorni e alle modalità di svolgimento delle lezioni verranno comunicate agli interessati direttamente dai funzionari della Uil fpl di Forlì. Per richiedere ulteriori informazioni e per effettuare la preiscrizione al corso di preparazione: uilfplforli@gmail.com.