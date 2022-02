La forlivese “Teatro delle Forchette” vince il concorso e partecipa di diritto alla competizione nazionale

Martedì scorso si è conclusa la quinta edizione del Concorso “Teatro Grande Amore 2021”, competizione organizzata dal Comitato Regionale. Ha vinto lo spettacolo "Nella città l'inferno" che rappresenterà proprio la Regione Emilia Romagna al festival nazionale. Un ariconoscimento al Teatro delle Forchette di Forlì per questa sua produzione di altissimo livello sia per la regia e la riscrittura di Stefano Naldi che per l'intensa interpretazione di tutto il Cast. La manifestazione era rivolta a tutte le compagnie iscritte alla Fita della regione le quali avevano presentato spettacoli dal vivo, sia in lingua italiana che in dialetto. Anche per il 2021, nonostante la pandemia COVID-19, c’è stata una buona adesione e la commissione ha potuto vagliare le diverse tipologie di spettacoli proposti.

La serata di premiazione si è tenuta al Ristorante “Il Fienile” di Forlì e al termine della cena è avvenuta la consegna dei premi che ha visto la compagnia “Filodrammatica Hermanos aps” di Longiano risultare vincitrice per la sezione “dialettale” con la commedia intitolata “Quand e nasc un vec” di Giusi Canducci, mentre la compagnia “Teatro delle Forchette aps” di Forlì ha vinto il premio relativo alla sezione “in italiano” con la commedia “Nella città l’inferno” tratto da romanzo “Via delle mantellate” adattamento e regia di Stefano Naldi. La compagnia “Teatro delle Forchette aps” parteciperà di diritto al Concorso Nazionale Fita. Tale manifestazione contemplerà la presenza di tutte le compagnie vincitrici dei concorsi regionali, al termine dell’evento verrà proclamata la compagnia vincitrice del “Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano”.