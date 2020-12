Confedilizia: "Entro oggi si paga l'Imu anche se gli immobili non danno reddito a causa del Covid"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Entro oggi, 16 dicembre, dovrà essere pagata la seconda rata della patrimoniale sugli immobili, l’IMU, che colpisce case, negozi, box, uffici, capannoni, aree fabbricabili, terreni. Dovranno pagarla anche i proprietari ai quali lo Stato ha sequestrato, di fatto, l’immobile da dieci mesi, attraverso il blocco degli sfratti. Dovranno pagarla anche i proprietari che non ricevono più l’affitto dagli inquilini e quelli che lo hanno ridotto o sospeso per venire loro incontro. Dovranno pagarla anche i proprietari di immobili sfitti per assenza di inquilini o vuoti in mancanza di acquirenti.

Dovranno pagarla anche i proprietari che avevano investito nella locazione turistica, portando ricchezza all’Italia, e che si trovano senza reddito da quasi un anno. Dovranno pagarla anche i proprietari che avevano scelto la locazione a studenti e che stanno subendo le conseguenze della didattica a distanza. Dovranno pagarla anche i proprietari ai quali per molti mesi è stato impedito di trasferirsi in una casa secondaria (con la motivazione della pandemia, ma senza convincenti argomenti che giustificassero questa misura per prevenire il contagio). Dovranno pagarla anche i proprietari di case ereditate in borghi abbandonati. Dovranno pagarla anche i proprietari di immobili inagibili o inabitabili. Per tutti questi proprietari, e per tanti altri, nessun “ristoro” da parte del Governo; in più, persino l’obbligo di pagare una patrimoniale. Se troveranno i soldi per farlo.

Confedilizia Forlì-Cesena