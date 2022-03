La solidarietà vista attraverso un click: la Caritas promuove un concorso fotografico

La Caritas Diocesana di Forlì Bertinoro promuove un contest fotografico dal titolo “Un respiro di solidarietà” aperto a tutti i giovani fino ai 35 anni. Si potrà partecipare dal 1 marzo al 22 aprile inviando una fotografia e una breve descrizione che possa raccontare il proprio scatto. L’iniziativa vuole promuovere la riscoperta di valori essenziali dell’essere umano, come la solidarietà e la carità, questo il tema concept per immortalare alcuni momenti chiave della quotidianità in cui le relazioni, la comunicazione e l’interazione tra persone rendono la solidarietà un momento fondamentale nella vita di ciascuno.

I primi classificati potranno usufruire di una Masterclass di fotografia con alcuni fotografi professionisti della nostra città, per riscoprire che l’educazione vera parte dall’esperienza e dall’incontro. Al progetto parteciperanno anche sei fotografi di Forlì, conosciuti per la loro lunga esperienza lavorativa e capacità artistica, i quali realizzeranno alcuni scatti per raccontare la Caritas. I professionisti sono Andrea Bonavita, Cristiano Frasca, Alessandra Salieri, Roberto Fucacci, Alessandro Zoli e Debora Cosenza.

I vincitori esporranno le loro opere insieme ai fotografi in una mostra conclusiva che si svolgerà nel mese di maggio. Il regolamento e tutte le informazioni per partecipare saranno disponibili dal 1° marzo sul sito della Caritas www.caritas-forli.it. Per informazioni e chiarimenti: 0543.30299 oppure segreteria@caritas-forli.it.