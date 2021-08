Controlli sui padroni dei cani, il Comune sigla una convenzione con le Guardie ecologiche volontarie

Attraverso la convenzione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), il Comune di Predappio ha avviato una serie di controlli rivolti a tutti coloro che portano a passeggio i propri cani. Spiegano dal Comune: "Questo ci permetterà, prima di tutto, di dare informazioni corrette sui comportamenti da seguire, per migliore la salute e il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente. Il servizio avrà anche lo scopo di spiegare le regole da rispettare e di conseguenza anche di individuare chi sporca e non si comporta in maniera adeguata". Sempre attraverso le GEV, proseguono i controlli sui rifiuti abbandonati nelle zone periferiche e quelli sui sacchetti di provenienza domestica lasciati nei cestini di cortesia sui marciapiedi. Sono stati già individuati e sanzionati diversi responsabili.