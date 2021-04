Coppie e decisioni importanti: un momento di confronto con professionisti legali

Scegliere di vivere in coppia è una sfida quotidiana, fatta di soddisfazioni ma anche di fatiche e responsabilità: il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e il Centro Donna del Comune di Forlì, con la preziosa collaborazione dell’Ordine dei Notai di Forlì-Rimini e l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, organizzano nuovamente questa apprezzatissima iniziativa.

"Quella promossa dal Centro per le Famiglie è un'occasione preziosa rivolta in particolare a chi sta per sposarsi, con rito civile o religioso, o andrà a convivere, o convive già, o attende un bambino e vuole capire, dal punto di vista giuridico, cosa lo attende e che tipo di implicazioni comporta essere genitore - spiega l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari - decidere di formare una famiglia o avere figli non è mai una scelta da sottovalutare non solo dal punto di vista delle responsabilità personali, ma anche da quello degli obblighi giuridici verso terzi".

"Essere mamma, papà, moglie o marito comporta gioie e sacrifici ma anche diritti e doveri. Doveri morali ma anche civili e patrimoniali che, molto spesso, vengono sottovalutati se non addirittura ignorati. La conoscenza di queste informazioni e la loro condivisione, all'interno della coppia, diventa dunque molto importante ai fini della stabilità del nucleo familiare e della trasparenza del percorso di vita insieme. Ringrazio di cuore per la partecipazione all'incontro Cristina Scozzoli, notaio dell’Ordine di Forlì-Cesena, e l'avvocato Roberta Maraldi dell’Ordine di Forlì Cesena". L’incontro si svolge sabato dalle 10 alle 12, online. Iscrizioni su ICOS - sul sito del Comune di Forlì. L’intervento sarà condotto dal notaio Scozzoli e dall'avvocato Roberta Maraldi