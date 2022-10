Corso base di escursionismo a Spinadello per diffondere la pratica del camminare nella natura

Per gli amanti della pratica escursionistica, con o senza esperienza, un’occasione da non perdere. Parte infatti il 3 novembre a Spinadello il Corso base di escursionismo. Si tratta di un’attività divertente e formativa per approcciare consapevolmente l’escursionismo in tutti gli ambienti, acquisire informazioni aggiornate e corrette, impratichirsi nelle tecniche e mettersi alla prova con uscite in natura nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il corso è tenuto da Marco Clarici, guida ambientale escursionistica professionista dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Aigae) e si sviluppa in 8 lezioni teoriche (serali e nei week end) e 3 uscite pratiche; a conclusione è previsto un esame finale (sia teorico che pratico) con consegna del diploma.

Il corso è aperto a tutti, unica condizione indispensabile è quella di godere di uno stato di salute che permetta di partecipare ad escursioni di modesta entità. L’obiettivo è quello di diffondere la pratica escursionistica e fornire le nozioni di base per svolgerla in maniera sicura e rispettosa degli ambienti attraversati, acquisendo consapevolezza e migliorando la propria autonomia. Nel corso delle lezioni si imparerà a leggere le carte con le nozioni principali di cartografia, a pianificare un’escursione, a scegliere abbigliamento e attrezzatura adatta e a prevenire i principali pericoli.

Il corso, che dura dal 3 al 19 novembre, è aperto a un massimo di 15 partecipanti. La quota individuale di partecipazione è di €135.00. Le lezioni serali si terranno dalle 20.30 alle 22.30, presso i locali dell’ex acquedotto Spinadello, via Ausa Nuova n. 741 a Forlimpopoli (FC) (www.spinadello.it) Il corso è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.