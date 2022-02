Corso di patente per veicoli di emergenza, concluso il ciclo di 4 settimane di formazione

Si è concluso ovenerdì il corso di patente terrestri organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena. Sono state 16 le unità che hanno partecipato al corso in oggetto, di cui 12 del Comando di Forlì-Cesena, 1 del Comando di Ravenna e 3 del Comando di Parma, risultando abilitate alla conduzione di veicoli di soccorso in emergenza. Si è trattata dell'ultima di 4 settimane di formazione a cui i Vigili del Fuoco devo partecipare per ottenere l'abilitazione, con superamento di prove teoriche e prove pratiche.